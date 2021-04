Le premier "vaccidrive" ouvre en France : faites-vous vacciner sans descendre de voiture

C’est notamment le cas d’Alain, nouveau vacciné et se sentant "vacillant" après l’injection. "Il a 18 de tension, c’est un peu élevé. Du coup, je vais le laisser un peu se détendre parce que se faire vacciner, des fois, c’est un peu anxiogène", explique un membre du personnel soignant chargé de la vaccination. Malgré cet effet secondaire, Alain se dit conquis : "Cela me faisait un peu peur quand je voyais tous ces centres où les gens faisaient la queue. Je préfère cette solution-là."

Cette alternative aux centres de vaccination, prenant au total une vingtaine de minutes, est très bien accueillie par les personnes venant se faire vacciner. "L’avantage, c’est qu’on sort de l’autoroute, on passe, on n’a pas besoin de chercher de place de parking. Une fois que c’est fini, on s’en va, et c’est parfait", indique un riverain, quand deux autres Héraultais ont décidé de le faire ensemble : "On vit ensemble, on veut recevoir nos enfants, nos petits-enfants donc on a décidé de le faire ensemble. On est soulagés maintenant."