Covid-19 : le QR Code, la nouvelle clé du bonheur

Avant au restaurant, on regardait la carte de menu. Maintenant, on regarde le QR Code. On le scanne avec son téléphone pour choisir son plat. Plus de menu en papier à nettoyer après chaque client. Le restaurateur garde bien quelques cartes pour ceux qui n'ont pas de smartphone, mais aujourd'hui, 77 % des Français en sont équipés. Scanné un QR Code, c'est devenu le nouveau rituel.