Covid-19 : les ados se vaccinent pour la rentrée des classes

Dans la famille qui nous a reçus, on prépare déjà la rentrée des classes. Mais cette année, il faut rajouter le vaccin. Enzo Migani, treize ans, rentre en 4ème et il ne voulait surtout pas revivre une année scolaire mouvementée. "Au moins, on sera protégé s'il y a quelqu'un de positif dans notre classe, on sera tranquille", s'exprime-t-il.

Depuis quelques jours, dans le centre de vaccination, de plus en plus de familles affluent, notamment de retour de vacances. Et pour elles, l'objectif est avant tout pratique. "Pas manquer l'école et puis, pour pas qu'ils n'attrapent le Covid", explique une mère de famille. "Il fallait le faire. Ce n'est pas évident de faire les cours à la maison. J'ai deux enfants, donc ce n'est pas évident", confie une autre. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.