Covid-19 : les Ehpad à l’heure de la troisième dose

À la pharmacie centrale de l'Abrapa (Bas-Rhin), les doses sont en stock et prêtes à être distribuées à la demande des établissements. La gestion des matériels et des vaccins y est centralisée pour quatre Ehpad. L'organisation est désormais bien rodée. Cette troisième dose ne devrait poser aucun problème.

Du côté des résidents, la vaccination est toujours bien accueillie. Tous sont conscients de l'importance de continuer à être protégés, le plus longtemps possible. Une troisième dose donc pour une vie la plus normale possible et continuer à profiter, sans crainte, de tous les bons moments.