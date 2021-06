Les fêtes de village sont-elles autorisées ? Le 20H vous répond

Depuis le début de la crise sanitaire, le JT de TF1 passe chaque soir au crible les interrogations des téléspectateurs dans "Le 20H vous répond". Au menu du jour : un hôtel peut-il me réclamer un test PCR pour valider ma réservation ? Peut-on organiser une fête de village ? Un test PCR pour partir en week-end est-il aussi valable pour le retour ? Garance Pardigon répond à ces questions, sur le plateau de Gilles Bouleau, dans la vidéo en tête de cet article.

Puis-je organiser une fête de village ?

Non, il ne sera pas possible d'organiser une fête de village avant le 30 juin. Il y a trop de paramètres à risque : la buvette, la piste de danse et, plus largement, tous les rassemblements. Vous pouvez cependant peut-être organiser à la place une petite braderie. Cet événement festif est en général autorisé. Dans le Pas-de-Calais, par exemple, son interdiction vient d'être levée.

L'hôtel dans lequel je séjourne peut-il me réclamer un test PCR pour valider ma réservation ?

Non, il en est hors de question. Même dans les gros complexes hôteliers ou dans les centres de vacances, vous n'avez pas à vous faire tester pour poser vos valises. En revanche, on peut vous réclamer un test pour participer à certaines activités de groupe, comme un spectacle qui serait organisé par l'hôtel et qui rassemblerait plus de 1000 personnes. On tombe alors dans le principe du pass sanitaire.