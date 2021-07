Covid-19 : les premières heures du reconfinement en Martinique

C'est une première journée reconfinée en Martinique. Ce département d'Outre-mer se reconfine pour la quatrième fois et ce pour au moins trois semaines. Pour pouvoir circuler, il faut à nouveau présenter une attestation. Cette quatrième vague est plus grave que les précédentes. Le couvre-feu était renforcé de 19h à 5h. Une centaine de gendarmes, déployée sur l'île, le font respecter.

Le taux d'incidence en Martinique est le plus élevé de France, avec plus de 1 000 cas positifs pour 100 000 habitants. C'est vingt fois plus que le seuil d'alerte. "Ces mesures ont pour objectif de faire baisser la dynamique des chiffres, mais également de protéger l'hôpital et l'ensemble du territoire notamment en vue de la prochaine rentrée scolaire", explique Georges Salaün, directeur de cabinet du préfet de la Martinique.