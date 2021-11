Masque, pass sanitaire... quelles sont les règles sur les marchés de Noël ?

Certaines municipalités comme Bordeaux, Lille ou encore Metz ont imposé le pass sanitaire et le port du masque pour pouvoir profiter des marchés de Noël de ces villes. À Metz, la patinoire a également été transformée en chemin de glace pour éviter les croisements. "Il est évident que les week-ends, il va y avoir un petit peu plus d’affluence, et donc il faudra être un peu patient, mais bon, les gens ont tellement envie de vivre un peu, de se croiser", explique Gilles Bohr, président de la Fédération des commerçants de la ville de Moselle.

À Paris, le marché des Tuileries, qui a débuté le 20 novembre, demande le pass sanitaire à l'entrée des dix attractions (patinoire, toboggan géant…) réparties sur l'espace qu'il occupe dans le jardin. Le pass a également été imposé pour entrer dans la foire aux santons de Marseille, car considérée comme un établissement recevant du public. D'autres marchés de Noël à Marseille ne demandent pas le pass. Tous en revanche imposent le masque, comme à Colmar.

À Strasbourg, le marché de Noël ouvrira ce vendredi. Si le pass sanitaire ne sera pas exigé pour accéder au périmètre de la manifestation, prévue jusqu'au 26 décembre, il le sera pour se restaurer dans des zones délimitées. Le masque sera obligatoire. Des contrôles seront menés et des médiateurs déambuleront dans les allées pour rappeler l'importance des gestes barrières. De plus, face à la situation sanitaire, les chalets ont été plus espacés les uns des autres cette année, et répartis dans des allées plus larges pour fluidifier la circulation des visiteurs et éviter les effets d'engorgement.