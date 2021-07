Covid-19 : nouvelles restrictions en Haute-Corse face à une flambée des cas

Les restrictions sont de retour sur une partie du nord de la Corse. Le taux d'incidence s'est envolé ces derniers jours.

Des plages et des terrasses bondées, l'Île-Rousse affiche complet. Mais depuis quelques jours, un cluster géant a changé la donne. Les restaurants et bars doivent appliquer une jauge de 50% d'occupation dans leurs établissements. Et ce soir, tout le monde ferme à 23 heures.

"Le 14 juillet, il y a énormément de réservations. Et là, honnêtement, on ne sait plus comment faire. Vous vous rendez compte, il faut appeler tout le monde, c'est très compliqué", s'exprime André D'Oriano, président des saisonniers de l'Union des Métiers et des Industries de l'hôtellerie (UMIH).

Insulaires et vacanciers ne cachent pas leur colère. Avec un taux de vaccination parmi les plus hauts de France, sur l'île, on se croyait à l'abri. "Là on est un peu énervé, parce que nous, on est tous vaccinés. De toute façon, moi la première. Et on ne peut pas tout surveiller parce qu'il y a des touristes qui nous ont dit qu'ils n'ont pas été contrôlés", déclare une femme.

C'est lors d'une fête de mariage avec plusieurs centaines d'invités que les contaminations au variant Delta se seraient produites. Tout est allé très vite. "Il s'agit essentiellement de sujets jeunes, résidents corses entre 18 et 35-45 ans. En trois, quatre jours, on a multiplié par dix ou vingt le nombre de positifs. Vraisemblablement un variant plus contagieux que les précédents", selon une biologiste.

