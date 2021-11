VIDÉO - "On sait qu’il faut faire attention, mais..." : les Français se relâchent sur les gestes barrières

Alors que la poignée de mains effrayait encore les Français en juin 2020, épidémie de Covid-19 oblige, en octobre 2021, on s’embrasse et on s’enlace. En atteste cette statistique : aujourd'hui, un Français sur deux déclare effectuer un geste tactile pour se saluer.

Pour les musiciens en colocation que TF1 a rencontrés, les gestes barrières sont réservés aux personnes de l’extérieur. À l’intérieur, c’est bise et poignées de mains. "On sait qu’il faut faire un petit peu attention, mais ça fait du bien de se retrouver", témoigne une jeune étudiante dans le reportage en tête de cet article.

Qu’en est-il en entreprise ? Dans une société immobilière, les gestes barrières sont toujours de rigueur. "Dans l’enceinte, on a nos masques et on fait plus ou moins attention quand même", affirme une salariée. "Et puis on essaie d’aérer au maximum pour que l’air circule", ajoute un collègue. "On sait à quel point c’est important de se protéger", poursuit un autre.