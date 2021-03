"Où est la distanciation ?" : à la SNCF, moins de TGV... et des rames bondées

La réponse est mathématique. Avec les mesures de confinement partiel dans une partie du pays, la SNCF déclare faire face à une baisse de réservation dans ses trains de 65% par rapport à avril 2019. Elle a donc choisi de réduire son offre. La compagnie compte notamment faire circuler 6 TGV sur 10 sur l'axe Sud-Est et 5 à 6 TGV sur 10 sur l'Atlantique. Sur l'axe Nord - intégralement concerné par les mesures sanitaires renforcées -, elle va passer à 3 TGV sur 10. Tandis qu'à l'Est, seuls 4 à 5 TGV sur 10 circuleront désormais.

Un choix qui n'est pas sans conséquences pour les voyageurs. Marine vient de Valenciennes. Son TGV a été remplacé par deux trains régionaux. "Il y avait une correspondance supplémentaire d'une demi-heure, et ça m'a coûté 20 euros de différence", dit-elle. Beaucoup de professionnels redoutent également l'annulation de leur train la veille de leur déplacement. C'est ce qui est arrivé à une infirmière qui ne décolère pas : "De toute façon, on n'a plus la liberté d'aller et venir, ça me fout hors de moi", lance-t-elle.

Et son mécontentement ne faiblit pas une fois dans la rame. Car l'autre revers de ces réductions de trains, c'est que les places sont presque toutes occupées. Un comble en pleine pandémie, où la distanciation est prônée comme une valeur suprême. "Comment peut-elle être respectée quand on est côte à côte avec des gens qu'on ne connaît pas ?", s'insurge notre soignante.