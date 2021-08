Protocole sanitaire à l'école : les nouvelles règles en cinq questions

À quoi ressemblera la rentrée scolaire ? La question préoccupe de nombreux élèves et leurs parents, mais également plusieurs médecins et scientifiques qui plaident pour "une action ferme" face à la forte contagiosité du variant Delta. Invité sur France Inter, l’épidémiologiste Arnaud Fontanet a ainsi affirmé ce lundi que les modélisations de l'institut Pasteur montrent qu'à l'automne, "la moitié des nouvelles infections auront lieu chez les enfants puisqu'ils sont non-vaccinés". Il juge donc "extrêmement important" qu'une réunion entre l’Éducation nationale, les acteurs de santé, les enseignants et parents d’élèves soit organisée pour réfléchir à de nouvelles mesures, dont l’installation de purificateurs d’air et "un dépistage deux fois par semaine" notamment.

En attendant, Jean-Michel Blanquer a dévoilé dimanche 21 août dans le JDD le protocole retenu pour le 2 septembre en France métropolitaine. C'est celui dit de "niveau 2", avec des cours en présentiel dans les écoles, collèges et lycées, le masque obligatoire à l'intérieur dès le primaire, une limitation du brassage par niveau et une aération renforcée. Toutefois, de nombreuses interrogations subsistent. On fait le point.

Il ne sera pas demandé pour les élèves, et ce quel que soit le niveau. Quant aux enseignants, Jean-Michel Blanquer a jugé "ni légitime, ni souhaitable, ni utile" d'exiger d'eux un pass sanitaire, préférant miser sur "une logique de confiance et de responsabilité".

"Un élève non vacciné est dans une situation plus risquée qu'un élève qui a reçu au moins une injection. Lui demander de rester chez lui en cas de contact à risque, c'est le protéger et protéger les autres", a fait valoir le ministre de l'Éducation. Pour protéger le secret médical, le statut vaccinal de l'élève sera communiqué sur la foi d'une attestation de vaccination des parents.

Cela dépend du niveau scolaire. Dans le primaire, les enfants n'ayant pas l'âge pour être vaccinés, la règle reste la fermeture de toute la classe pour sept jours en cas de contamination. Au collège et au lycée, les élèves pourront rester en classe s'ils sont totalement vaccinés. Quant à ceux qui n'ont pas reçu de vaccination complète, ils devront rester chez eux et suivre les cours à distance pendant une semaine.

Ce qui préoccupe surtout le Syndicat national des lycées et collèges (SNALC), "c'est que nous n'avons pas investi dans un certain nombre de choses, que ce soit dans des personnels ou du matériel", a souligné son président Jean-Rémy Girard sur LCI, pointant du doigt par exemple le problème de l'aération, insuffisante selon lui. "On ne va pas du tout la renforcer. Je ne peux pas ouvrir mes fenêtres plus grandes que je ne le faisais l'an dernier", a lancé le syndicaliste qui poursuit : "Donc on portera le masque, c'est à peu près le début et la fin du protocole. C'est en gros le même que celui de l'année dernière, parfois même un peu allégé. On verra bien au bout de quinze jours ce que ça donnera".

Même inquiétude pour Bruno Bobkiewicz, proviseur et secrétaire national du Syndicat des personnels de direction de l'Éducation nationale : "On n'est pas serein parce qu'on ne sait pas comment les choses vont évoluer. Cela reste une rentrée objectivement complexe dans la mesure où, au-delà du travail habituel, on va devoir préparer cette rentrée sanitaire, mais aussi, et ça c'est nouveau, accueillir des centres de vaccination", a-t-il réagi ce lundi sur LCI.