Pass sanitaire : le casse-tête dans les centres commerciaux

Les centres commerciaux de plus de 20.000 mètres carrés pourraient être concernés par cette mesure. Ce mardi matin, les commerçants ont peur de voir fuir leurs clients. "On sent déjà une baisse de la consommation. On sent vraiment que la clientèle fuit les centres commerciaux à tout prix", constate Nathalie Bratieres, responsable du magasin Calzedonia Le Polygone à Montpellier.