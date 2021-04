Peut-on circuler sans limite ce week-end de retour de vacances ? Le 20H vous répond

Depuis le début de la crise sanitaire, le JT de TF1 passe chaque soir au crible les interrogations des téléspectateurs dans "Le 20H vous répond". Au menu du jour : Peut-on circuler sans limites ce week-end de retour de vacances ? Peut-on utiliser son certificat de vaccination pour aller voir sa famille ? Peut-on laisser son véhicule garé plus d'une semaine à la même place ? Garance Pardigon répond à ces questions, sur le plateau de Julien Arnaud, dans la vidéo en tête de cet article.

Y a-t-il une tolérance pour circuler sans limite de km ce week-end, comme lors du week-end de Pâques ?

Seuls les parents qui doivent s’organiser pour la reprise de l’école bénéficient d'une tolérance pour circuler au-delà des limites prévues par le confinement. Par exemple, si vos enfants passent leurs vacances confinées chez leurs grands-parents et que vous devez les récupérer pour la rentrée de l’école, il s'agit alors d'un motif familial impérieux. En revanche, partir en week-end à la mer ou rejoindre sa résidence secondaire n'en sont pas un.

Comme le précise le gouvernement, la règle actuelle autorise les sorties dans un rayon de 10 km autour de votre domicile sur présentation d’un justificatif de domicile ou de l’attestation de déplacement. En journée, les déplacements sont donc limités à ce rayon, sauf motif impérieux ou professionnel (sur présentation de l’attestation). Pendant le couvre-feu, de 19h à 6h, les sorties et déplacements sans attestation dérogatoire sont interdits, sous peine d’une amende de 135 euros et jusqu'à 3750 euros en cas de récidive. Il n'est pas non plus permis de se rendre d'une région à l'autre, sauf pour motif impérieux (incluant donc, comme nous l'avons vu, les motifs familiaux tels que l'accompagnement d'un enfant). Enfin, les Français de l'étranger sont autorisés à rentrer en France et les travailleurs transfrontaliers à effectuer leurs trajets quotidiens.