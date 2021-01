Peut-on se faire vacciner dans une autre ville que la sienne ? Le 20H vous répond

Depuis le début de la crise sanitaire, le JT de TF1 passe chaque soir au crible les interrogations des téléspectateurs dans "Le 20H vous répond". Au menu du jour : peut-on se faire vacciner dans la ville de son choix ? Faut-il s'inquiéter si on se fait vacciner alors qu'on a récemment attrapé le coronavirus sans le savoir ? Où peuvent se faire vacciner les Français de l'étranger ? Alexia Mayer répond à ces questions, sur le plateau d'Anne-Claire Coudray, dans la vidéo en tête de cet article.

Peut-on se faire vacciner dans une autre ville que celle de sa résidence principale ?

Oui, c’est tout à fait possible. Mais il faut prendre rendez-vous, comme partout. Cela peut éventuellement permettre de trouver un centre de vaccination avec des places encore disponibles, un plus loin de chez vous ou vers votre résidence secondaire si vous en avez une. Il a plus de 900 centres opérationnels sur le territoire.

Dois-je m'inquiéter si je me fais vacciner alors que j'ai récemment attrapé le coronavirus sans le savoir ?

Vous n'avez aucune inquiétude à avoir. Les médecins nous expliquent que si vous l’avez contracté dans le passé, sans vous en rendre compte donc, et que vous vous faites vacciner, cela va simplement booster votre système immunitaire. La question se pose cependant différemment pour ceux qui, par exemple, l’attrapent le lundi et se font vacciner le mardi. Dans ce cas, vous allez développer la maladie parce que le corps n’est immunisé qu’au bout de douze jours après la première injection. Mais la Haute autorité de santé (HAS) explique qu’aucun effet secondaire grave n’a été constaté. Vous pouvez donc vous faire vacciner, si vous le souhaitez, sans vous inquiéter.