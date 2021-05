Sur cette plage entre les Alpes-Maritimes et le Var, le masque n’est qu’à moitié obligatoire

Depuis mardi, les Alpes-Maritimes ont ainsi rejoint les rangs des départements n'imposant pas le port du masque sur la plage : le taux d'incidence n'y étant plus que de 125 pour 100.000 habitants, soit bien en dessous de la moyenne nationale de 245, le préfet a décidé d'autoriser les visages découverts sur le littoral, ainsi que dans les parcs et jardins. Les habitants qui "respirent" à nouveau ne boudent pas leur joie dans le reportage de TF1 en tête de cet article.

Pourra-t-on faire bronzer intégralement son visage à la plage cet été ? Si Olivier Véran a dit mardi espérer "sincèrement" que les Français puissent être libérés du masque en extérieur à cet horizon, pour l'heure, c'est toujours la grande valse des règles sur les côtes françaises : d'un département à l'autre, la mesure suivant une logique territoriale, on peut ou non se promener le nez à l'air libre sur le sable.

Le reportage montre un cas particulier qui reflète le grand écart des règles sur les plages françaises. Dans le Var voisin des Alpes-Maritimes, le port du masque reste en effet obligatoire. Et une plage se retrouve désormais dans une situation cocasse : la pointe Notre-Dame, à cheval entre les deux départements, est désormais littéralement coupée en deux. D'un côté, le masque reste obligatoire et de l'autre, il ne l'est plus.