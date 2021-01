Covid-19 : pourquoi la campagne de vaccination a-t-elle démarré si lentement en France ?

93% des Français décédés de la Covid avaient plus de 65 ans. La Haute autorité de santé qui a recommandé cette stratégie approuve mais nuance désormais. "Ces 16 millions de personnes fragiles sont priorisées par le gouvernement. Et c'est ce qui nous semble important. Je pense que le gouvernement peut aller plus vite. Et c'est ce que nous avons toujours dit", rappelle le Pr Dominique Le Guludec, présidente du collège de la HAS.