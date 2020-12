Propagation du virus : l'humidité est-elle en cause ?

À titre d'exemple, "au mois d'octobre, on a eu cette fameuse tempête Alex, et c'est juste après l'arrivée de cette séquence froide sur la France qu'on a eu le décrochage de la courbe et l'arrivée de la deuxième vague", explique Alix Roumagnac, le président de Predict Services. "On a une zone intermédiaire entre -3 et 10°C, avec un taux d'humidité assez élevé où les conditions sont les plus aggravantes à la transmission potentielle du virus", poursuit-il.

85% d'humidité et un froid hivernal... Et si ce cocktail cachait l'un des secrets expliquant la facilité du Covid-19 à se propager ? Une étude publiée vendredi par Predict, la filiale risque de Météo France, s'est penchée sur la question. Et après neuf mois de recherches, ces spécialistes de la gestion des risques naturels pensent avoir déterminé dans quelles conditions le virus se transmet le plus.

Le soir, avec un peu de fraîcheur et d'humidité, on peut rentrer dans des conditions plus aggravantes sur des terrasses ou ce genre de choses. - Alix Roumagnac, président de Predict Services

Car ce qui favorise cette transmission, ce sont les gouttelettes que nous rejetons. Plus elles se maintiennent dans l'air, plus le virus se transmet. Or lorsqu'il fait chaud et sec, les gouttelettes s'évaporent. Et s'il fait chaud et humide, elles tombent rapidement sur le sol. Ce n'est que quand il fait froid et humide que les gouttelettes restent en suspension. "Ça peut aussi varier dans la journée : vers midi, aux heures les plus chaudes, la situation peut être neutre. Puis le soir, avec un peu de fraîcheur et d'humidité, on peut rentrer dans des conditions plus aggravantes sur des terrasses ou ce genre de choses", indique encore le spécialiste.

Relayée par le ministre de la Santé, Olivier Véran, lors du Conseil de défense, cette étude est en cours de vérification. Si elle est validée, elle permettra de gérer la crise au cas par cas. "Comme on fait attention à savoir s'il va y avoir de la pollution sur Paris avec le système Airparif, et bien on pourrait avoir le système Covid-19 dans toutes les grandes villes qui permettra de dire si les conditions climatiques sont favorables à la transmission, et ainsi renforcer les mesures barrières", souligne l'épidémiologiste Yves Buisson, qui préside le groupe Covid-19 à l'Académie nationale de médecine.