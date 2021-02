Puis-je choisir mon vaccin ? Le 20H vous répond

Depuis le début de la crise sanitaire, le JT de TF1 passe chaque soir au crible les interrogations des téléspectateurs dans "Le 20H vous répond". Au menu du jour : est-il possible de choisir son vaccin contre le Covid ? Un test antigénique est-il suffisant pour les voyageurs arrivant en France ? Doivent-ils faire aussi un test PCR ? Justine Corbillon répond à ces questions, sur le plateau de Gilles Bouleau, dans la vidéo en tête de cet article.

Puis-je choisir mon vaccin alors que le chef de l'État a évoqué lundi les produits russes ou chinois ?

Non, on ne choisit pas son vaccin. Ce serait trop compliqué à organiser logistiquement. Surtout, rassurez-vous, on ne vaccine pas avec n'importe quel vaccin : il doit avoir eu le feu vert non seulement de l’Agence européenne des médicaments mais aussi, en France, de la Haute autorité de santé. Ce n’est pas encore le cas du Spoutnik V, le sérum russe, mais Emmanuel Macron a parlé lundi au JT de 20H de TF1 "d’échanges très positifs" avec la Russie. La décision revient maintenant aux scientifiques.