Covid-19 : quand et où serons-nous vraiment démasqués ?

Les chiffres le montrent. Début juillet 2020, seuls 50% des Français déclaraient porter systématiquement leurs masques en public contre 82 % aujourd'hui, alors que le taux d'incidence est en chute libre à l'échelle du pays, moins 80% depuis la mi-avril. Une tendance comparable à nos voisins belges qui dans leur capitale saute le pas dès demain, juste dans les rues les plus passantes à Bruxelles. Vincent De Wolf , bourgmestre d'Etterbeek, est encore allé plus loin. Il ne sera plus obligatoire du tout à l'air libre. En Belgique qu'en France, plus de 40 % de la population a reçu au moins une dose de vaccin.