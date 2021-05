Covid-19 : quand sera-t-on libéré du port du masque ?

Dans les Alpes-Maritimes, le préfet a levé l'obligation du port du masque en se basant sur la circulation du virus. Pour lui, le taux d'incidence supérieur à 100 est assez bas pour alléger les restrictions. C'est toutefois insuffisant selon certains médecins. En effet, le professeur Gilbert Deray, chef de service de néphrologie à l'hôpital Pitié Salpêtrière de Paris, estime que "lorsqu'on aura une immunité collective, on pourra enlever le masque à l'extérieur, y compris dans les zones un peu bondées. Et on pourra l'enlever en intérieur dans la majorité des situations. Mais tant qu'on n'a pas éteint l'épidémie, on doit garder le masque".