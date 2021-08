Pass sanitaire étendu : le mode d’emploi étape par étape à compter du 9 août

Le calendrier va bien pouvoir se mettre en place selon les modalités prévues : l’essentiel de la loi portant sur l’extension pass sanitaire a été validé par le Conseil constitutionnel. De nouvelles règles seront donc appliquées dans toute la France à partir dès la semaine prochaine.

Pour obtenir le sésame et accéder à une liste rallongée d'établissements et de lieux publics, trois possibilités qui ne changent pas, après l’avis du Conseil constitutionnel. Un certificat de vaccination, confirmant que vous êtes vacciné depuis plus de sept jours (quatre semaines pour Johnson & Johnson), ou un test PCR ou antigénique négatif de moins de 48h sont nécessaires (les tests deviendront payants dès l’automne). Il est aussi possible de fournir un certificat prouvant que vous avez eu le Covid et que vous êtes guéris depuis moins de 6 mois.