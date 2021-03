"Que vais-je faire avec une fiole de dix doses ?" : la pique d'un pharmacien sur la stratégie de vaccination

Jeudi dernier, le Premier ministre Jean Castex a annoncé que la vaccination en pharmacie allait débuter "à compter de la semaine du 15 mars" pour "les personnes ayant plus de 50 ans et présentant une comorbidité". Si l’ensemble de la profession est favorable à cette ouverture à la vaccination, les quantités réservées dans un premier temps aux pharmaciens sont, pour certains, ridicules par rapport à la demande de la population.

Selon lui, il y a un vrai problème d’organisation dans l'attribution des doses de vaccins : "Je ne peux pas répondre à une telle demande. Ça me tue, en tant que pharmacien, on a prêté serment, on doit soigner tout le monde, à n’importe quel prix, et proposer à tout le monde." "Là, on nous demande de sélectionner certaines personnes, je trouve cela inadmissible. On est en guerre et on nous demande d’aller nous battre avec un petit couteau, je ne suis pas d’accord", s’indigne Bruno Fellous.

Le professionnel de santé se dit prêt à participer à l'effort de vaccination, "mais pas avec dix vaccins !" : "On ne peut pas travailler comme ça, ce n’est pas possible, je suis atterré ! Nous les pharmaciens, nous sommes fatigués, on est là depuis le début avec les médecins, les hôpitaux, et là on nous envoie un petit flacon", explique-t-il, avant d’ajouter : "On marche sur la tête ! Il y a des pays qui vaccinent du lundi au dimanche, et nous on va vacciner dix personnes entre deux heures."

Selon lui, une dotation correcte pourrait être de l’ordre de "cinq à dix doses par semaine" : "Si je peux avoir entre cinquante et cent personnes par semaine, j’en ferai bon usage et je pourrai choisir les bonnes personnes, sans m’inquiéter de la suite en disant aux autres de venir la semaine d’après. La vaccination, c’est la lumière au bout du tunnel, les gens sont fatigués, en dépression et ils n’en peuvent plus."