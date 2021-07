Retour du couvre-feu : la Martinique entre colère et résignation

Comme un air de déjà-vu : à 21 heures, les restaurateurs et commerçants de Martinique doivent désormais fermer boutique, et les habitants regagner leur domicile. Dans son allocution lundi soir, Emmanuel Macron a annoncé l’état d’urgence sanitaire et le retour d’un couvre-feu sur l’île - de même qu'à la Réunion - chaque soir jusqu'à 5 heures du matin. Le but : endiguer une explosion des cas de contamination, l'épidémie s'étant accélérée dernièrement.

Mais l’annonce des nouvelles restrictions ne fait pas l’unanimité. Au coup d’envoi de cette première soirée de couvre-feu depuis l’assouplissement des mesures sanitaires, plus d’un millier de personnes se sont réunies mardi soir devant la préfecture de Fort-de-France. Aux cris de "Liberté !", ils sont venus protester à 21h tapantes, avec notamment un panneau avec le slogan "Non à la dictature sanitaire". "Ça nous empêche de vivre, assène une habitante dans le reportage en tête de cet article. C’est les vacances, on doit s’exprimer, on doit avoir une vie sociale aussi."

Des vacances sur lesquelles misaient les restaurateurs, qui se résignent de leur côté à mettre les derniers clients à la porte à 21h. Dans un établissement filmé dans le reportage, des consommatrices quittent les lieux sans protester, malgré leur déception. "C'est vrai que c'est un petit peu contraignant, parce qu'on est arrivé il n'y a pas longtemps, mais en même temps, on n'a pas le choix, admet l'une d'elles. Donc on va respecter ce qui s'est dit et on va attendre que ça aille mieux !"

Mais tous ne partagent pas cette résignation. Dans la soirée, même bien après le début du couvre-feu, les rues restent animées et ne désemplissent pas. Les automobilistes, eux, n’ont pour la plupart pas encore retrouvé l’habitude de remplir une attestation dérogatoire. “J’espère juste qu’il n’y aura pas de gendarme sur la route, et que le retour se passera bien”, glisse l’un d’eux.