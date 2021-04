Contrôles du confinement : "30 à 40% des Français vont jouer avec la règle"

Mais pour autant, ces mêmes Français respecteront-ils à la lettre les restrictions sanitaires induites par ce reconfinement ? Cette fois, la réponse est plutôt non. "On est Français, vous savez ce que cela implique", plaisante un père de famille, bière à la main sur l'esplanade des Invalides, face aux caméras de TF1. Un paradoxe que l'on retrouve là aussi dans l'étude Odoxa : elle rapporte que 46% des Français, soit presque un sur deux, pensent ne pas respecter le confinement scrupuleusement, 39% déclarant par ailleurs qu'ils ne s'y plieront pas du tout, voire s'y opposeront (6%).

Parmi ces frondeurs parfois en pleine contradiction, les jeunes sont les plus nombreux à vouloir faire fi des nouvelles mesures. 63% des 18-24 ans et des 25-34 ans indiquent qu'ils ne respecteront pas ou peu les règles en vigueur, contre 26% des 65 ans et plus.

Comment les Français transgressent-ils les règles ? “Des fois, on enlève un peu le masque”, avoue une jeune femme, sourire en coin. “On fait un repas avec les copines, on rentre plus tard que 19 heures”, confie une autre.