Covid-19 : ruée sur les masques FFP2

Alors que les contaminations continuent de grimper, les Français sont de plus en plus nombreux à se convertir aux masques FFP2. Il est même devenu difficile d'en trouver dans certaines pharmacies.

Dans cette pharmacie, le constat est simple : “Il nous reste comme masque des masques chirurgicaux. Mais pour les masques, FFP2, c'est fini. On en a plus depuis ce matin”, indique Marie-Ange Juillet, pharmacienne. Elle sera livrée la semaine prochaine. C'est ce que lui promet la responsable de sa plateforme d'achat, qui constate aussi l'explosion des demandes. “Pour vous donner un ordre d’idée, on a vendu 500 000 FFP2 en l'espace de deux jours. C'est habituellement ce qu'on voit en un mois. Ça s'est accentué juste après les fêtes”, explique Audrey Lecoq, gérante associée de la plateforme d’achat Pharmazon.

Jusqu'ici, le masque FFP2 n'avait pas la côte. Aujourd'hui, il y a des tensions d'approvisionnement, mais à priori pas de rupture de stock. Les fabricants français assurent pouvoir fabriquer 20 millions de masques chaque semaine et monter à 50 millions s'il le fallait. Par ailleurs, on en compte 400 millions dans le stock d'État.

En Mayenne, le Conseil Départemental a déjà pris les devants sans attendre de nouvelles consignes. À partir de lundi, ses quelque 600 agents en contact avec le public seront équipés. Près de 20 000 masques ont été commandés pour un budget de 50 000 euros. “On est à 30 centimes du masque, donc c’est relativement correct. On verra si le marché se tend à l'avenir dans les semaines et si on a besoin de renouveler le stock. Évidemment, ça commencera à peser sur nos lignes de crédit”, explique Nelly Huard, directrice des moyens généraux du Conseil départemental de la Mayenne.

Si le masque FFP2 est plus efficace, il est aussi plus cher : 50 centimes en moyenne par FFP 2. C'est le prix de 5 masques chirurgicaux. Cette grande surface a choisi de les vendre 23 centimes l'unité. Alors forcément : “ça part très vite. On fait globalement deux à trois approvisionnements suivant les journées pour arriver à tenir le rayon plein”, indique Vincent Bronsard, président de Intermarché & Netto. Là aussi, l'enseigne assure disposer d'un stock de 6 millions de FFP2. De quoi répondre à la demande, surtout si le gouvernement élargit son utilisation comme dans certains pays européens.

TF1 | Reportage C. Bayle, M. Verron, N. Hesse, W. Wuillemin, X. Baumel, P. Ninine. M. Neboth, C. Marchina

