VIDÉO - Stades et salles de spectacle : les incohérences des jauges pointées du doigt

"Tant que je peux, tant que je suis dans les clous, je vais continuer à tourner. On va continuer à proposer des spectacles. On va continuer à faire notre métier. Mon urgence, c'est de conserver mon équipe, les compétences et de rester ouvert le plus longtemps possible", affirme Frédéric Jérôme, directeur du Casino de Paris et des Folies Bergères, dans la vidéo du 20H de TF1 en tête de cet article. Cette situation n'a pas non plus effrayé les spectateurs. "Je ne vois pas dans quelle mesure, c'est risqué. Tout le monde a son pass sanitaire et on est tracé", abonde l'un d'eux.