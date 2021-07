Covid-19 : vaccination et pass sanitaire au cœur des conversations cet été

Au marché de La Rochelle (Charente-Maritime), la question de la vaccination obligatoire est dans presque toutes les discussions et promet des débats animés. "C'est omniprésent en fait. On l'entend toujours à la radio, au marché on l'entend une dizaine de fois par jour, avec la famille on a des discussions, avec les amis aussi", raconte un commerçant.