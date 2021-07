Covid-19 : "On a trop peu de recul" : des soignants expliquent pourquoi ils refusent le vaccin

"Le vaccin, c’est une chance, pas une pénalité", a insisté le ministre de la Santé. Pourtant, la Fédération hospitalière de France (FHF) indique que le taux de vaccination des soignants plafonne à 57% dans les Ehpad et à 64% à l'hôpital. Conséquence ? "Au moins 80 % des professionnels des Ehpad et des établissements de santé" devront avoir reçu leurs deux injections avant début septembre sinon "une obligation vaccinale pour les professionnels de santé" pourrait être instaurée, alerte Olivier Véran.

Cette déclaration en a fait bondir plus d'un. Infirmier en psychiatrie, Christophe explique pourquoi il ne souhaite pas se faire vacciner : "Il faut garder une certaine prudence par rapport au vaccin", témoigne-t-il dans le reportage de TF1. "On a trop peu de recul aujourd'hui pour pouvoir affirmer concrètement, et sans erreur de statistiques, son niveau d'efficacité et de non-risque d'effets secondaires à moyen ou long terme". Dans l'hôpital où il travaille depuis neuf ans, cette situation divise. "Ce qui fait la force des équipes de soins, c’est d'être cohérents et unis, mais la question du vaccin vient renforcer des tensions existantes."