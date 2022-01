VIDÉO - Omicron et les nouvelles restrictions vident les bars et restaurants

COVID-19 - La flambée épidémique impulsée par le variant Omicron et les mesures de freinage, en particulier le télétravail, plongent une nouvelle fois le monde de la restauration dans la tourmente. Depuis lundi, les établissements trinquent.

Une histoire qui se répète encore et encore. Déjà largement touchés par les restrictions liées aux premières vagues épidémiques, les bars et restaurants se retrouvent, ces derniers jours, au cœur de la tourmente. L'expansion rapide du variant Omicron et les nouvelles mesures sanitaires décidées par le gouvernement font s'écrouler la fréquentation de ces établissements.

La généralisation du télétravail (3 jours minimums pour les activités qui le permettent), l'interdiction de consommer debout et la perspective d'un futur pass vaccinal - sans compter les craintes que peut susciter la flambée des contaminations due à Omicron - ont un impact négatif particulièrement important sur le secteur. "En temps normal, il y a environ 250 personnes qui travaillent dans les environs. Aujourd'hui, on doit voir 5 ou 6 personnes par jour, et pas tous les jours...", témoigne dans le reportage de TF1 en tête de cet article Albert Aidan, de la brasserie L'Ami Georges (Paris), dont la clientèle est essentiellement composée de salariés et d'hommes d'affaires. "Tel que c'est parti, on va rapidement être à -80% [de chiffre d'affaires, ndlr]", ajoute-t-il avec dépit. Face aux semaines d'incertitudes qui s'annoncent, le restaurateur limite ses achats, ses réserves. À en croire son livreur, tous les restaurants du secteur ont diminué leurs commandes ces derniers jours. "Je pense que ça a baissé entre 20 et 30%", assure-t-il à TF1. "En ce moment, les restaurants travaillent très, très peu", souligne-t-il. Certains professionnels sont également confrontés aux contaminations et cas contacts. En l'espace de quelques semaines, et comme dans tous les secteurs de l'économie, l'absentéisme a gonflé. "J'ai un plongeur qui est cas contact. Il n'est donc pas venu travailler cette semaine", confie avec lassitude Franck Langrenne, patron du restaurant Chez Clémentine. "Je pense le récupérer lundi prochain", espère-t-il.

Cette chute de l'activité est généralisée selon les syndicats de la restauration et de l'hôtellerie. Les établissements ont ainsi perdu, en moyenne, 30% de leur chiffre d'affaires sur les trois premiers jours de la semaine, affirme le GNI dans les colonnes du Figaro. Le SNRTC est, lui, encore plus pessimiste et parle d'une diminution "entre 30 et 50%". Cette tendance à la baisse est "nette", confirme le vice-président de l'UMIH, Jean Terlon. Toutefois, il est "encore trop tôt" pour se prononcer sur l'ampleur exacte des dégâts, confie-t-il à nos confrères.

M.G | TF1 | Reportage P. Ninine, T. Marquez, P. Delporte

