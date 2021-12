VIDÉO - Entre la vaccination et les tests, les pharmacies sous haute tension

Un tel objectif, qui constituerait selon lui "un véritable exploit", impliquerait de continuer à "être à 500, 600, 700.000 vaccinations de rappel par jour". "Pour simplifier et amplifier cette campagne de rappel", le ministre de la Santé a indiqué signer un "arrêté" qui "va autoriser et inciter les pharmaciens qui le peuvent et le souhaitent à ouvrir désormais tous les dimanches sans limitation sur les mois de décembre et janvier". Signe que les officines sont prises d'assaut.

Au cœur des centres-villes, les pharmacies sont ainsi en première ligne pour dépister et vacciner contre le Covid-19 et la grippe sans oublier la clientèle habituelle en plein cœur de l'hiver. La semaine dernière, les Français ont réalisé 2,7 millions tests antigéniques, la plupart en officine. Mais, dans cette autre pharmacie parisienne où nous nous sommes rendus, le manque de tests antigéniques se fait sentir : "Il ne me restera que ça pour commencer demain", nous montre ce pharmacien. "Cela nous fait une journée et demie à peine", dit-il. Et dans cette officine, c'est le nouveau protocole en primaire qui est en cause, c'est-à-dire prioriser le dépistage pour tous les enfants en cas de Covid plutôt que de fermer la classe.

Dans ce contexte, la vaccination les dimanches s'annonce pour le moins compliquée : "Entre les tests et la vaccination, c'est trop épuisant", avoue le pharmacien interrogé dans notre sujet. "C'est un marathon et non un sprint. Si on veut tenir dans la durée et passer les fêtes, je ne peux pas épuiser mon équipe."