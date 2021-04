Covid-19 : vers un déconfinement territorialisé ?

Seront-ils les premiers à être déconfinés ? Le Finistère est l'un des départements les moins touchés par l'épidémie, alors ses habitants espèrent un allègement rapide des mesures. "Notre département est suffisamment vaste et avec énormément de nature pour que l'on puisse être déconfiné", disent-ils. Ici, le taux d'incidence est le plus faible de tout le pays.

Autre critère déterminant pour établir une stratégie de déconfinement : la saturation des hôpitaux. Les chiffres sont contrastés d'une zone à l'autre. La ville de Nice était particulièrement touchée. Aujourd'hui, la situation semble enfin s'améliorer. "On était à un pic qui a été très très dur pendant plus d'un mois, puis là, on commence à respirer", constate le Pr Carole Ichai, cheffe de pôle réanimations urgences au CHU de Nice. "Mais on reste quand même extrêmement vigilant", ajoute-t-elle.