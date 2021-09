Covid-19 : vers un vaccin nasal français ?

C'est un candidat vaccin 100% français en phase pré-clinique qui agirait directement dans le nez et non en intramusculaire. Selon Catherine Dupuy Papin, enseignante chercheuse, "ça crée une immunité, c'est-à-dire une protection au niveau du site de l'infection". Le vaccin est injecté par microgouttelettes, directement sur les muqueuses nasales. Celles-ci produisent une réponse immunitaire. Le virus ne parvient plus à se fixer, encore moins à se multiplier. Le grand avantage, c'est que les patients vaccinés ne transmettraient plus ou presque plus le virus.