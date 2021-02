Voyages en Corse : les tests antigéniques ne suffiront plus

À la veille des vacances de février, la Corse, qui impose qu'on se fasse dépister avant de la rejoindre depuis le 19 décembre dernier, durcit encore ses conditions d’entrée. Le changement réside dans le type de test qui sera demandé à l'entrée de l'île à partir de samedi. Fini les tests antigéniques : "À compter du 6 février et jusqu’au 7 mars inclus", les passagers de onze ans ou plus se rendant en Corse "devront présenter à l’embarquement" une déclaration sur l’honneur stipulant avoir fait un test PCR de "moins de 72 heures", n’avoir pas de symptômes du Covid-19 et ne pas être positif, indique la préfecture. Elle explique cette décision par "l’aggravation de la situation sanitaire sur le continent (…) et la menace que les variants font peser sur le système de santé". Seuls les transporteurs routiers sont exemptés de l’obligation de test.

Lors d'une conférence de presse, Philippe Mortel, de l’Agence régionale de santé de Corse, a expliqué qu’il en était ainsi car il est plus facile, "lorsqu’un test est positif, de le séquencer pour rechercher les variants avec les tests PCR." Il fait valoir que le taux de positivité au Covid-19 en Corse "reste quatre à cinq fois inférieur" à celui du continent et que les autorités veulent préserver les hôpitaux insulaires du virus.

La préfecture précise aussi qu’il faudra présenter "la preuve" qu’il s’agit bien d’un test PCR et non d’un test antigénique, effectué en pharmacie la plupart du temps, ceux-ci n’étant "plus acceptés" à partir de samedi. En plus des vérifications effectuées par les compagnies aériennes et maritimes à l’embarquement, des contrôles par les forces de l’ordre auront lieu pour s’assurer de la bonne application de ces mesures. La preuve du test PCR devra donc être gardée tout au long du séjour sur l’île.

Lundi, l’ARS a recommandé la suspension des visites dans les établissements médico-sociaux de l’île pendant quinze jours après la découverte de 20 cas de contamination par le variant apparu en Angleterre. Selon son dernier bilan publié mercredi, 152 personnes sont mortes en Corse depuis le début de l’épidémie, dont 62 depuis septembre. C’est lors de la première vague au printemps que l'île avait été la plus touchée.