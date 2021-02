Covid-19 : y a-t-il un relâchement des gestes barrières ?

Au premier rayon de soleil, toujours les mêmes scènes : des pique-niques improvisés et discussions entre amis. L'occasion de tomber le masque. Sur les quais de Seine, c'est noir de monde et il est difficile de garder le mètre de distance recommandé. Un groupe de jeunes avoue ne pas faire forcément attention. Pourtant, depuis un an, les consignes sanitaires font partie de notre quotidien.

Devant une boulangerie, les clients sont certes tous masqués, mais ils sont serrés. À l'intérieur, pas plus de trois personnes en même temps, et la patronne reste vigilante. "Quand il y a des gens qui rentrent un peu trop nombreux dans le magasin, on les rappelle à l'ordre et on leur dit de prendre des distances" a-t-elle souligné. Sur le marché aussi, tout le monde porte un masque. En revanche, ils sont nombreux à avoir oublié un essentiel, le gel. Pour une habituée du marché, c'est un réflexe.