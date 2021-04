Vaccination : ces centres qui, faute de doses, tournent au ralenti

Là où le bât blesse, c'est que ce centre de vaccination ne peut pas fonctionner à plein régime. Depuis son ouverture, les livraisons de vaccins arrivent au compte-goutte. "Si on avait suffisamment de doses, on pourrait facilement tripler, voire quadrupler le nombre de patients à la journée", explique une infirmière qui ne peut vacciner que 162 personnes. Et le maire ne peut hélas rien pour eux, manquant de visibilité quant aux quantités de vaccins acheminées vers sa commune. "Quand on demande des prévisions - et ça fait maintenant deux mois et demi qu'on en demande -, on nous répond 'on va vous les donner'. Or, à ce jour, on ne les a toujours pas", regrette Sébastien Eugène. "On sait qu'au niveau national des millions de doses doivent arriver, mais au niveau local, on est incapable de me donner un chiffre approximatif de doses qui pourraient être livrées."