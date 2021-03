Covid : malgré la crise, des restaurants ont obtenu le droit d’ouvrir pour les salariés

L’horizon s’éclaircit enfin pour certains restaurateurs du Nord. Après un an de restriction et quatre mois de fermeture, l’établissement "La Bascule" a obtenu le droit d’ouvrir ses portes, mais à une condition : ne servir que des salariés. Le restaurant doit suivre un protocole très strict. Masque, lavage des mains et inscription de leurs coordonnées sur un registre. Et les salariés jouent le jeu. Les tables, aussi, sont espacées.

Le privilège est réservé à des collègues du même service et seulement le midi. "Dans une salle, je mets une entreprise, dans la deuxième salle, j’en mets une autre. Deux mètres entre chaque table, un mètre entre chaque client", explique la serveuse du restaurant. La capacité de l’établissement est donc réduite de moitié, 45 couverts au lieu de 96 avant l’épidémie. La moitié du personnel est aussi au chômage partiel.