Une troisième dose de Pfizer "probablement" nécessaire : la mise au point de Gérald Kierzek

Les personnes ayant reçu le vaccin de Pfizer contre le Covid-19 pourraient à nouveau recevoir une dose. "Une hypothèse vraisemblable est qu’une troisième dose sera probablement nécessaire, entre six mois et douze mois, et à partir de là, il y aura une vaccination à nouveau chaque année", a affirmé, jeudi 15 avril, Albert Bourla, le patron du géant pharmaceutique américain, tout en précisant que cette orientation devait encore être confirmée. Un "double objectif" derrière cette déclaration, selon Dr Gérald Kierzek, médecin urgentiste à l'hôpital Hôtel-Dieu (AP-HP) à Paris.

"Le premier objectif est de prolonger la durée de vaccination", explique-t-il. "On se rappelle que la vaccination est très efficace. Le Pfizer et le Moderna sont des vaccins à ARN Messager. Et les études cliniques montrent un taux de protection de plus de 95%. Donc, on a vraiment des vaccins efficaces."