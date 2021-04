"Tout le monde est démotivé" : les nouvelles restrictions passent mal à Bordeaux

Les annonces d'Emmanuel Macron ont eu l'effet d'une douche froide sur les Bordelais. "Franchement, on ne s'y attendait pas", confie l'une d'entre eux. "Ça devient long, surtout quand on ne peut pas voir les familles qui sont loin", ajoute une autre. Un ras-le-bol général et surtout une bonne dose de fatalisme.

L'annonce la plus forte est la fermeture des crèches, écoles, collèges et lycées pendant trois à quatre semaines alors que l'exécutif avait fait de la poursuite de l'ouverture des établissements scolaires le "totem" de sa stratégie. Avec la fermeture des écoles, il va falloir à nouveau s'organiser. Un retour un an en arrière pas forcément très apprécié : pour un passant, c'est dur "pour les enfants et les enseignants", reconnait-il. "Déjà qu'en temps normal ce n'est pas facile, avec les masques et les cas contacts. Tout le monde est démotivé", se plaint-il.