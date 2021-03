Rassemblements de plus de 6 personnes interdits : quelles sont les exceptions à la règle ?

VIGILANCE - Désormais, les rassemblements de six personnes en extérieur seront interdits partout en France et pourront être sanctionnés par une amende. Mais comme toute règle, celle-ci connaît des exceptions.

Les rassemblements de plus de six personnes en extérieur sont interdits sur tout le territoire, afin de tenter de freiner la propagation du virus du Covid-19, a précisé mercredi soir le ministère de l'Intérieur. Une interdiction qui ne s'applique pas seulement aux 16 départements concernés par les restrictions supplémentaires annoncées jeudi par le Premier ministre. C'est donc désormais la règle, soit chacun chez soi, soit dehors... mais pas à plus de six. Une mesure jugée nécessaire, mais qui deviendrait de plus en plus compliquée, notamment pour les jeunes.

Ce jeudi, le message n'est pas encore bien passé. Au parc du Luxembourg ce jeudi après-midi, dix étudiants se sont donné rendez-vous pour un pique-nique. "On est en plein air, on a quelques distances. On ne pense pas qu'on risque grand-chose", tente d'expliquer l'une d'eux, dans le reportage en tête d'article. Désormais, si vous vous regroupez à plus de six dans un jardin ou sur une place publique, vous risquez une amende de 135 euros. La règle existait déjà pour un décret d'octobre 2020 pour un deuxième confinement. Le gouvernement prévient qu'elle sera maintenant appliquée. Toutefois, il existe des exceptions à ladite "règle des six".

Manifestations déclarées, familles nombreuses, sport en extérieur...

Ces mesures sont la déclinaison du décret du 19 mars publié après les annonces du Premier ministre Jean Castex. Elles ne s'appliquent pas pour les manifestations déclarées ainsi que dans certains autres cas (familles nombreuses, sport en extérieur, etc.). Gérald Darmanin a demandé aux préfets une application "stricte" de cette règle - "pas plus de 6 personnes en extérieur, dans les parcs... " - dans les 16 départements en très forte tension. Subsiste nonobstant un point d'incertitude : que se passe-t-il si vous êtes six d'une même famille dehors, avec deux grands-parents ?

Le gouvernement appelle "au sens des responsabilités des Français", en ajoutant qu'il avait été demandé aux forces de l'ordre de faire preuve de "discernement et de bon sens". "Les forces de l'ordre verbaliseront les faits caractérisés d'abus de la règle", a-t-on insisté. Le ministre a en outre demandé aux préfets de communiquer sur l'ensemble des mesures de restriction, à savoir le respect du couvre-feu, et les règles de fermeture des établissements accueillant du public. Des contrôles dans les gares et aux péages seront également organisés pour limiter les déplacements entre régions.

TF1