Un tour de France des remplacements, en camping-car : l’idée originale d’un jeune médecin

C’est parti pour cinq mois sur la route. Diplômé il y a à peine un mois, Martial Jardel, jeune médecin généraliste a décidé de "donner un peu d’air, un peu d’oxygène" à ses confrères en zone rurale et plus particulièrement dans les déserts médicaux. À bord de son camping-car, il commence son périple "du Cher jusqu’à la Corse" en passant par le nord de la France puis par le sud. Ainsi, il va pouvoir se rapprocher au maximum des lieux dans lesquels il va remplacer ses confrères. Il prévoit onze étapes lors de son tour de France.

En ce moment, il se trouve en Alsace où il remplace un praticien qui a pleinement besoin de vacances en cette période d’épidémie. "On a été très sollicité, il faut s’engager dans la vaccination. Il m’arrive de travailler quatorze heures par jour. Ce serait bien d’avoir du repos", souffle le généraliste que Martial va remplacer. Ce dernier reste ainsi deux semaines dans chaque cabinet souvent reculé et où peu de médecins relayent leurs confrères. Pour lui, c’est également un bon moyen de découvrir la médecine en milieu rural.

Martial est à présent prêt à remplacer le médecin pendant les deux semaines suivantes. Dans la petite commune, son arrivée rassure. "On n’a pas besoin de faire trente kilomètres, c’est aussi bien", confie un patient. "Quand on veut accéder aux soins, aux examens complémentaires ou aux spécialistes, c’est beaucoup plus compliqué que quand on est en ville", rappelle, de son côté, le généraliste. "C’est quelque chose qui est un petit peu révoltant", ajoute-t-il.