Vacances confinées : ces Français qui trichent (sciemment ou sans le savoir)

Cependant, une piqûre de rappel s'impose. Qu'importent les congés scolaires, il faut toujours respecter la limite des dix kilomètres autour de son domicile, sauf pour des rendez-vous médicaux ou pour confier ses enfants aux grands-parents. À l'image de cette grand-mère qui retourne dans le Sud-Ouest après avoir gardé ses petits-enfants dans la capitale. "Il ne me semble pas être dans l'illégalité pour ça", répond-elle. Et elle a raison. En effet, dans ce cas, il suffit de cocher la case "motif impérieux" en précisant qu'il s'agissait d'une garde d'enfant dans l'attestation.

De même, les deux parents sont autorisés à se déplacer, si d'aventure, papi et mamie vivent à l'autre bout du pays. "On va aller récupérer les enfants la semaine prochaine avec mon mari entre deux déplacements", indique à titre d'exemple une jeune femme.

En revanche, point de trajet pour le seul plaisir de se déplacer d'une région à une autre, comme en témoigne ce groupe de vacanciers dans le 20 h d'hier. "On part à Laval, c'est à côté... Pour voir ma famille", avance une jeune fille. Quant à l'attestation dérogatoire de déplacement : "J'en ai pas rempli", s'amuse-t-elle. Leur voyage est donc bien illégale. Si ce groupe d'amis se fait contrôler, ce sera 135 euros d'amende par personne.

Autre fait notable, Lucie Rotureau, la gérante d'une dizaine de locations sur la côte vendéenne, constate depuis 24 heures quelques réservations qui tombent. "On ne s'y attendait pas", lâche-t-elle. Et ces réservations viennent de toute la France pour des séjours professionnels mais pas seulement. "On a quelques réservations où il y a des enfants qui seront là, donc on imagine que c'est pour venir un peu en vacances", reconnaît-elle.