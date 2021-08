Covid dans les Antilles : pourquoi autant de réticence vis-à-vis de la vaccination ?

En Martinique, comme en Guadeloupe, on rencontre des réticences vis-à-vis de la vaccination. Depuis quelques jours, on ressent une légère montée des climats. D'ailleurs, lors de la visite du ministre de la Santé, Olivier Véran, au CHU de Fort-de-France, une centaine de manifestants opposés à l'obligation vaccinale l'attendaient déjà devant l'hôpital.

Guadeloupéens et Martiniquais affirment que ce sentiment de doute vis-à-vis de la vaccination existe toujours à cause de la désinformation sur les réseaux sociaux, mais pas que. Il y a aussi la défiance vis-à-vis de l'Etat et les décisions prises par la Métropole. Dans les Antilles, c'est le troisième confinement subit par la population. Si les mesures de restriction étaient censées inciter à la vaccination, cela ne prend pas. À peine 20% de la population guadeloupéenne et martiniquaise est totalement vaccinée.