"J'ai l'impression d'être en décrochage" : au collège et au lycée, la crainte du retard dans l'apprentissage

Voilà trois jours qu'Arthur, en quatrième, a repris les cours en vidéos. Sa classe a fermé lundi à cause d'un cas de Covid. Ce qui commence à lasser le jeune garçon. "Deux fois en trois semaines, ça devient un peu compliqué. Donc si ça continue, ça risque d'être un peu complexe pour terminer le programme", lance-t-il fataliste. Et le collégien est loin d'être le seul dans cette situation.

Pour son grand-frère Balthazar, c'est l'année du bac et celle de l'incertitude. Actuellement, il est en classe le matin, et en cours à distance l'après-midi. Mais une question se pose : ses épreuves seront-elles annulées ? "C'est un peu plus stressant parce qu'on ne sait pas, on ne peut pas trop se projeter loin", reconnaît-il, soulignant que les demi-jauges ont pour conséquence d'avancer moins vite et pas au même rythme.