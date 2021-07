Covid en Martinique : un nouveau confinement de trois semaines

Le confinement revient en Martinique où des mesures strictes sont prises pour faire face à la forte propagation du coronavirus. Le taux d'incidence dépasse les 1 000 sur l'île, soit cinq fois la moyenne nationale. C'est un coup dur sur les plages martiniquaises. À partir de ce week-end, il sera interdit de se reposer sur sa serviette et de se déplacer à plus de 10 km de chez soi. Pour certains, cette décision du préfet sonne comme la fin des vacances. "On est déçu. On est quand même venu ici pour profiter des plages. Mais après, ça se comprend vu la situation en ce moment", regrette une vacancière.