Les brocantes et vide-greniers sont-ils maintenus ? Le 20H vous répond

Les brocantes et vide-greniers sont-ils maintenus ?

Cela dépend des départements, mais en général, non, du moins pour le moment. Prenons par exemple la préfecture des Alpes-Maritimes : interdiction jusqu'au 18 mai, et c'est même jusqu'au 31 mai dans la préfecture du Pas-de-Calais. Quand ce n'est pas le département, c'est la municipalité qui les interdit, comme à Nîmes. Aussi, renseignez-vous avant de déballer toutes vos affaires sur le trottoir.

Y a-t-il une jauge à respecter si on organise son anniversaire dans son jardin ?

Oui et non. Non parce que vous êtes chez vous et donc pas sur la voie publique. Légalement, vous ne serez pas soumis à une jauge et vous ne serez pas verbalisé si vous êtes à plus de six à cet anniversaire. Et pour autant, oui, il y a une limite, celle du raisonnable. On évite d'être à 50 sans distance ni masque, même dehors, même vacciné, on doit respecter les gestes-barrières.

Quand pourra-t-on retourner dans un zoo ?

Dès 19 mai, vous pourrez observer les lions et les girafes à l'air libre, les poissons dans les aquariums, les reptiles dans les vivariums, car les espaces intérieurs ont obtenu les autorisations ; ce qui n'était pas gagné. Pour autant, certains parcs zoologiques préfèrent reporter la date de réouverture pour s'organiser.