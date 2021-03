Covid long : une infirmière et une étudiante racontent leur épreuve

Les soignants doivent faire bonne figure devant leurs patients, mais pour Emmanuelle Clarot, infirmière, chaque geste requiert un effort parfois douloureux. Elle a attrapé le Covid il y a un an, lors de la première vague. Elle n'a jamais été hospitalisée et a rapidement repris le travail. Cependant, elle a perdu une grande partie de ses capacités physiques. Même manger est devenu une épreuve. Non seulement elle n'a pas retrouvé le goût mais la nourriture la dégoûte. Elle a perdu 20 kilos en un an, et elle ne sait pas jusqu'où cela va aller. Ses espoirs de guérison sont de courte durée.