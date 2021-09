Pass sanitaire : sera-t-il obligatoire pour les activités extrascolaires ?

Dès le 30 septembre, le pass sanitaire sera obligatoire pour les plus de 12-17 ans. À cette date-là, les plus jeunes seront donc soumis aux mêmes règles que les adultes et devront présenter leur pass sanitaire pour aller aux restaurants, musées, cinémas, etc.

Jeudi 2 septembre, jour de la rentrée scolaire, 12 millions d'élèves ont retrouvé les chemins de l'école et le ministère de l'Éducation l'avait annoncé : le pass sanitaire n'est pas obligatoire pour les élèves dans les différents établissements scolaires. Mais est-il obligatoire pour les activités extrascolaires ?