Peut-on réserver un gîte pour 10 personnes le week-end de l'Ascension ? Le 20H vous répond

Peut-on réserver un gîte pour 10 personnes le week-end de l'Ascension ?

C'est possible, oui. Du moins chez Gites de France. Tous les groupes sont les bienvenus sur les sites de France sauf dans l'Eure, où il y a une petite restriction : il y a une jauge de 6 personnes jusqu'au 19 mai. Autre logement, autre fonctionnement avec Airbnb : c'est chaque hôte qui va fixer la capacité et les règles, et parfois interdire les fêtes et donc les invités extérieurs.

Pour l'Ascension, les piscines des campings seront-elles ouvertes ?

Pas de plongeon pour l'Ascension, même si la météo est au rendez-vous. Parce que même en extérieur, c'est trop tôt. À la différence des piscines municipales, les bassins extérieurs des campings et des hôtels ne vont pas ouvrir avant le 19 mai. Pour les piscines couvertes, il va falloir attendre encore plus, soit le 9 juin et là aussi, il pourrait y avoir des restrictions locales.

Doit-on être enfermé dans son mobile-home à partir de 19h dans l'enceinte d'un camping ?

Non parce que vous êtes dans une propriété, donc vous n'êtes pas soumis au couvre-feu.