Port du masque : les Français dans le flou

Pourtant, certains experts pointent un manque de cohérence dans ces déclarations. En effet, les contaminations sont actuellement plus nombreuses chez les enfants. En Haute-Marne par exemple, le taux d’incidence est de 47 pour toute la population, mais de 175 chez les 0-9 ans. Cette tranche d’âge n’a pas accès au vaccin, ce qui fait craindre la fin du masque à l'école à certains médecins. "Qui va être contaminés ? Les enfants dans les écoles. Bien sûr, ce n’est pas très grave pour eux, mais ils vont contaminer les personnes autour d’eux, potentiellement plus fragiles", explique à TF1 l'épidémiologiste Catherine Hill. "C'est un peu paradoxal de libérer en premier ceux qui ne sont pas vaccinés", abonde sur LCI Frédéric Lapostolle, professeur de médecine d'urgence à l'hôpital Avicenne (Bobigny). "Mais la question de la vaccination des enfants va arriver sur la table", souligne-t-il.

Ces mesures sont parfois d'autant moins comprises qu'aucun allègement n'a été annoncé pour les entreprises, quand bien même le personnel serait vacciné. La réponse du gouvernement tient en deux parties. D'une part, il est impossible pour l’employeur de contrôler les vaccins ou les résultats de tests. D'autre part, la prudence reste de mise face à une possible nouvelle vague épidémique. "La prudence s'impose", a rappelé Gabriel Attal.

"On avait observé la même accalmie fin septembre 2020, avant un coup de froid qui avait déclenché la deuxième vague en France et dans les pays voisins", a de son côté rappelé dans Le Parisien Arnaud Fontanet, professeur à l'Institut Pasteur et membre du Conseil scientifique. "On s'attend donc à un redémarrage de l'épidémie à l'automne. D'abord, parce que les conditions climatiques s'y prêteront, mais aussi parce qu'il reste un réservoir de non vaccinés assez nombreux pour occasionner une poussée épidémique et mettre en tension l'hôpital", ajoute-t-il.