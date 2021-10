VIDÉO - "C'était pour aider la médecine" : à Paris, une nuit test sans gestes barrières en boite de nuit

Dans ce cadre, 2 200 personnes âgées de 18 à 49 ans, toutes vaccinées et ne présentant pas de facteurs de risque étaient appelées à participer à une soirée à la Machine du Moulin Rouge, à Paris, et à laisser masque et gestes barrières au vestiaire.

"L’hypothèse est que la participation à une soirée en discothèque 'indoor', non masqué, n’est pas associée à un sur risque de transmission du SARS-CoV-2 chez les participants qui sont vaccinés", anticipe l'étude baptisée "Reviens la nuit". "Ça me semblait important de rouvrir les boites de nuit avec un protocole sanitaire allégé", témoigne un participant à la sortie au micro de LCI. "On a aimé le fait qu'ils expérimentent un protocole ici. C'était pour aider la médecine à faire rouvrir les boites de nuit le plus normalement possible."

Devant fournir un test salivaire effectué le jour J, les participants sont invités à se dépister à nouveau dimanche prochain, sept jours après la soirée test. Les médecins pourront alors comparer les taux de contaminations avec un autre groupe de 2 200 personnes, qui a passé sa soirée à domicile.